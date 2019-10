Esporte Ausência de Alan Mineiro pesa, mas Tigre tem bom retrospecto sem ele Time colorado busca soluções para suprir falta do camisa 10

O Vila Nova não terá, pelas próximas três semanas, sua principal referência técnica na equipe. O momento é o pior possível, já que o time colorado briga contra o rebaixamento à Série C. Alan Mineiro, com lesão muscular, deve ficar de fora das próximas cinco partidas da equipe na Série B. Na criação e conclusão de jogadas, o meia é um dos atletas mais participativos no elenco. ...