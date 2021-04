Esporte Augusto César é demitido do Goiás após derrota em clássico Outros três profissionais da comissão técnica também deixam o clube

O Goiás demitiu, na manhã desta segunda-feira (12), o técnico Augusto César. A demissão ocorre no dia seguinte à derrota por 2 a 1 no clássico contra o Vila Nova, no Onésio Brasileiro Alvarenga, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano. Junto com Augusto César, saíram do Goiás o fisiologista André Araújo, o preparador de goleiros Marlos Gomes e o auxiliar Lauro Martin...