Esporte Auditoria aprova as contas do Cruzeiro, mas com ressalva por venda de Arrascaeta A aprovação da empresa independente é o primeiro passo para as contas serem aceitas

O Cruzeiro divulgou nesta quinta-feira (25) o balanço patrimonial referente ao ano de 2018, o primeiro da gestão do presidente Wagner Pires de Sá. As contas do clube foram aprovadas por uma auditoria independente, mas com ressalvas em razão da venda do meia Arrascaeta para o Flamengo, concretizada em janeiro deste ano, já ter sido incluída no balanço. A aprovação d...