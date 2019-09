Esporte Atual campeã, Osaka é derrotada por Bencic e cai nas oitavas de final do US Open Osaka perdeu para Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e foi eliminada nas oitavas de final desta edição do Grand Slam realizado em Nova York

Atual campeã do US Open, a japonesa Naomi Osaka não conseguiu justificar a condição de líder do ranking mundial nesta segunda-feira ao ser derrotada pela suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e acabar eliminada nas oitavas de final desta edição do Grand Slam realizado em Nova York. Com a derrota, a tenista do Japão não defendeu todos os po...