Esporte Atual campeã, Juventus abre o Italiano com vitória discreta sobre o Parma O capitão Chiellini marcou o único tento da partida. Por impedimento, Cristiano Ronaldo teve gol anulado pelo VAR

Atual octacampeã, a Juventus abriu a temporada do Campeonato Italiano com uma vitória discreta sobre o Parma fora de casa, no estádio Ennio Tardini. Neste sábado, o time de Turim bateu o rival por 1 a 0 e iniciou de forma positiva a sua caminhada em busca do nono título nacional consecutivo. Sem brilhar, a Juventus foi econômica e não fez muito, mas o suficiente ...