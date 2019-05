Esporte Atual campeã, Halep volta a oscilar, mas avança à 3ª rodada de Roland Garros Romena venceu a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3

Atual campeã de Roland Garros, a tenista romena Simona Halep voltou a oscilar no saibro de Paris nesta quinta-feira (30). Mas acabou com qualquer chance de zebra ao derrotar a polonesa Magda Linette por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Na estreia, a atual número três do mundo também precisara de três sets para vencer. E, como aconteceu na rodada de abertura...