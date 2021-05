Esporte Atuações na final do Goianão: como nossa equipe avaliou o jogo de ida Confira as avaliações sobre as participações de jogadores e técnicos no jogo de ida da final do Campeonato Goiano entre Grêmio Anápolis e Vila Nova

Confira as avaliações para as atuações de cada jogador que entrou em campo, e dos técnicos, na primeira partida da final do Campeonato Goiano. Grêmio Anápolis e Vila Nova empataram, 1 a 1, com gols de Henan (Vila Nova) e Lucão (Grêmio Anápolis), que receberam as melhores notas. VILA NOVA Georgemy: Fez boa defesa quando foi exigido. Nota 6. Celsinh...