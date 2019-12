Esporte Atrasos de salário geram impacto ruim para o Vila Nova no mercado Clube colorado tem dificuldades para contratar por causa de queda para Série C e problemas financeiros

Atrasos salariais voltam a assombrar o Vila Nova, mesmo após rebaixamento para a Série C. A nova diretoria do clube tem enfrentado problemas nas negociações e na montagem do elenco para a próxima temporada devido à situação financeira do Tigre. O diretor de futebol Wagner Bueno vive a realidade do clube. Segundo o dirigente, a situação por qual o Vila passou nos últimos...