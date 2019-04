Esporte Atrás de segunda vitória na Série B, Atlético apresenta reforços para o ataque Brasileiro naturalizado uruguaio Jarro Pedroso e paraguaio Héctor Bustamante serão opções de Wagner Lopes para a sequência da temporada

O Atlético apresentou, na tarde desta terça-feira (30), dois reforços de setor ofensivo para a sequência da temporada. Vindos do exterior, o brasileiro naturalizado uruguaio Jarro Pedroso, que já atuou e fez gol na estreia do Dragão na Série B (vitória por 3 a 1 sobre o São Bento fora de casa), e o paraguaio Héctor Bustamante ressaltaram a chance no futebol nacional. "Todos sabemo...