Esporte ATP e WTA revelam novo calendário e retorno do tênis profissional será em agosto WTA recomeça com o Torneio de Palermo, na Itália. O circuito masculino, por sua vez, voltará com o ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos

O tênis profissional já tem data para ser retomado. Paralisado desde março por conta da pandemia do novo coronavírus, a modalidade teve o seu retorno confirmado nesta quarta-feira (17) para o dia 3 de agosto, quando começará para as tenistas da WTA o Torneio de Palermo, na Itália. O circuito masculino, por sua vez, voltará a ser disputado em 14 de agosto com o ATP 500 d...