Atletismo dos EUA faz coro com a natação e pede mudança na data da Olimpíada

A USA Track and Field (USATF), a federação de atletismo dos Estados Unidos, fez coro com a natação do país e também pediu o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcados para julho. A entidade pressiona o Comitê Olímpico dos EUA para mudar a data do grande evento, cada vez mais ameaçado pela pandemia de coronavírus. "A USATF está respeitosamente pedindo aos Comitês...