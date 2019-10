Esporte Atleticanos lamentam empate após terem 'jogo controlado' contra o América-MG Atlético abre 2 a 0 sobre o Coelho, mas sofre empate e desperdiça chance de voltar a vencer

Na sétima vez na Série B em que abriu vantagem e não conseguiu mantê-la, o Atlético fez 2 a 0 sobre o América-MG, mas sofreu dois gols no segundo tempo, nesta sexta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly, e deixou o campo com o empate por 2 a 2 na 31ª rodada. Assim, o Dragão não cansa de acumular resultados em que o cenário é o de lamentação por não somar pontuação que p...