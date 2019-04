Esporte Atleticanos já se veem campeões, mas não poderão ir a segundo jogo

Na primeira final com torcida única da história do Campeonato Goiano, os torcedores do Atlético tiveram o Olímpico todo à disposição no jogo de ida da decisão. Apesar do número baixo para uma final (4.636 pagantes), os rubro-negros presentes foram agraciados com uma goleada por 3 a 0 e a sensação de que o título estadual está encaminhado após cinco anos - o clube foi cam...