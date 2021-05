Esporte Atletas são vacinados contra Covid, e governo garante reposição de doses do SUS Vacina aplicada será a da Pfizer, cuja aceitação é maior nos países onde os atletas irão treinar

A vacinação dos atletas olímpicos e paraolímpicos brasileiros que irão disputar os Jogos de Tóquio começou nesta sexta-feira (14). No Rio de Janeiro, as primeiras doses foram aplicadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na campeã mundial de maratonas aquáticas Ana Marcela Cunha e no remador paraolímpico Michel Pessanha, em cerimônia no Centro de Cap...