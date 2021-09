Esporte Atletas paralímpicos são homenageados em Goiânia Encontros contaram com a presença de oito dos 14 atletas que representaram Goiás nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020

Atletas paralímpicos que representaram Goiás nos Jogos de Tóquio-2020, se reuniram nesta terça-feira (14) com o governador Ronaldo Caiado (DEM), no Palácio das Esmeraldas, e com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, no Paço Municipal. Os encontros tiveram a presença de oito dos 14 atletas que representaram o Estado no Japão. Estiveram nos encontros as medalhistas d...