Esporte Atletas paralímpicos de Goiás têm novo foco após Parapan Enquanto alguns iniciam a preparação para a Paralimpíada de Tóquio, outros ainda buscam confirmar suas vagas no Japão, em 2020

Não faz muito tempo que a chamada pira parapan-americana se apagou ao final dos Jogos de Lima, no Peru, concluídos no início do mês e marcantes para o esporte brasileiro, que dominou o quadro de medalhas pela quarta vez na história e pela quarta edição consecutiva (anteriormente em 2007, 2011 e 2015). Ainda assim, o desejo por mais conquistas arde como fogo dentro dos...