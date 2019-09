Esporte Atletas nacionais e internacionais se encontram durante evento fitness em Goiânia Evento ainda terá uma área comum para os visitantes com feira fitness, espaço gastronômico e lounges

Cerca de 700 atletas nacionais e internacionais de diferentes níveis se encontram para competições na edição especial de cinco anos do Monstar Games, que será realizado no sábado (7) e domingo (8), no Clube Jaó, em Goiânia. O objetivo da competição, além de promover o esporte, é escolher o homem, a mulher e o time mais condicionados da Améric...