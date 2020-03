Após dias de indefinição, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou as novas datas para disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A competição será realizada entre os dias 23 de julho e 8 de agosto de 2021, enquanto a Paralimpíada será entre 24 de agosto e 5 de setembro. Essa definição foi tratada como positiva pelos atletas, que podem reorganizar suas rotinas de treinos e chegar em nível mais elevado aos Jogos.

O esporte goiano tem uma participante já confirmada na edição japonesa da Olimpíada, que é a lutadora Laís Nunes. A vaga foi conquistada no dia 14 de março, no Pré-Olímpico das Américas, disputado no Canadá. Depois disso, uma série de eventos classificatórios foram adiados ou suspensos.

Outra lutadora goiana que participou da seletiva no Canadá foi Kamila Barbosa, natural de Goianésia. A lutadora não obteve vaga em Tóquio por meio desta competição e agora espera uma data para a disputa do Pré-Olímpico mundial, chamado pelos atletas da modalidade de “mini Mundial”.

“Ainda é incerta (a data). Tinha sido adiada para junho, mas isso era quando a Olimpíada ainda estava marcada para julho de 2020. Vamos ver qual será a nova data. Com a data certa para a Olimpíada (2021), acho que todos podem se organizar melhor, dentro do possível”, comentou Kamila, que tentará vaga para se juntar a Laís Nunes.

Outro atleta goiano que espera por novas datas para seletivas é o nadador Diogo Villarinho, de 26 anos. Ele está atrás de vagas na natação e na maratona aquática, mas não sabe quando serão disputadas as provas seletivas porque um novo calendário ainda não foi divulgado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). A entidade cancelou a seletiva olímpica que seria disputada entre os dias 21 e 27 de junho.

Ciclista da categoria mountain bike, a goiana Raiza Goulão, de Pirenópolis, convive com a incerteza sobre datas das competições que concedem pontos para o ranking mundial, único meio que ela ainda tem para obter vaga em Tóquio. A União Internacional dos Ciclistas tinha solicitado congelamento do ranking até 3 de março, mas a medida tinha sido adotada antes do adiamento da Olímpiada. “Não sabemos. A expectativa é que a UCI dê uma posição, mas creio que nem eles ainda sabem qual decisão será tomada”, explicou Raiza Goulão.

Entre atletas paralímpicas, Jane Karla Rodrigues, do tiro com arco, ganhou mais tempo para treinar, embora as condições não sejam favoráveis. A arqueira aguarda convocação após garantir uma vaga para o Brasil por meio do Mundial em 2019.