Esporte Atletas e familiares se assustam com testes errados de Covid-19 no Bragantino Jogadores tiveram que refazer os testes, sete horas antes do início do jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians

Os jogadores do Red Bull Bragantino almoçavam em Bragança Paulista (80 km de São Paulo), na quinta-feira da semana passada (30), quando nove deles ouviram pedido para se apressarem. A sete horas do início do jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, eles teriam de ir à capital imediatamente fazer novos testes de Covid-19 no Hospital Israel...