Esporte Atletas e clubes vivem fase de indefinições após suspensão de jogos e torneios de base Paralisação afeta categorias de base e mais de 500 jogos precisam ser remanejados

O clássico Atlético x Goiás, válido pela 6ª rodada do Goiano Sub-20, estava previsto para ser disputado neste sábado (18), às 9 horas, no CT do Dragão. Estava previsto, pois este e cerca de outros 500 jogos das categorias de base e escolinhas, no primeiro semestre, estão suspensos desde dia 17 de março, por determinação da Federação Goiana de Futebol (FGF) até que a...