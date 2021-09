Esporte Atletas do sub-20 do Atlético-GO são vacinados contra coronavírus Foram 17 jogadores da equipe vacinados porque preenchem os requisitos de idade

Os jogadores da equipe sub-20 do Atlético-GO tiveram uma tarde diferente nesta terça-feira (31). Parte do elenco de juniores tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus, no shopping Passeio das Águas, que fica próximo ao CT do Dragão, no Setor Urias Magalhães. Eles foram conduzidos no ônibus da base do clube. Segundo o gerente da base do Dragão, Wendell Batata...