Esporte Atletas da Caminhada Ecológica lembram alguns traços de goianidade entre Itauçu e Cidade de Goiás Evento termina segundo dia de percurso na histórica Cidade de Goiás, aos pés da Serra Dourada

No fim da manhã desta quarta-feira (17), no segundo dia da 28ª Caminhada Ecológica, os 29 atletas - 25 homens e 4 mulheres - que estão participando do projeto fecharam 38km fazendo o alongamento num local inusitado - ao lado de um curral, embaixo da frondosa sombra de uma mangueira, com outras árvores frutíferas ao lado e cachorros, mais ao fundo, latindo -...