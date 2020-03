Esporte Atletas brasileiros festejam decisão pelo adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021 COI adiou a realização da Olimpíada para 2021, no mais tardar durante o verão europeu, ou seja: entre junho e setembro

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 foram adiados pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo governo japonês nesta terça-feira devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). No início deste mês, diversas competições ao redor do mundo foram canceladas e a aplicação da quarentena, para evitar a propagação da nova doença, interferiu na rotina de treinamentos d...