Esporte Atleta goiano é campeão no Brasileiro Juvenil de Natação Além da medalha de ouro, na categoria 400 metros medley, Lucas Alves ficou com o bronze nas provas de 200 metros livres e 1.500 metros livres

O nadador Lucas de Morais Alves, de 15 anos, foi campeão do Campeonato Brasileiro de Natação de Inverno Juvenil na última semana em Recife/PE. O goiano venceu a prova de 400 metros medley, no individual masculino, disputada na quinta-feira (29) passada, com tempo de 4:48.35. Antes, Lucas Alves já havia conquistado duas medalhas, mas de bronze nas provas de 200 m...