A atleta goiana Jane Karla, de 44 anos, precisou improvisar para continuar com seus treinos de tiro ao arco em meio à pandemia do novo coronavírus. Recordista mundial na modalidade paralímpica com arco composto, Jane treina dentro do apartamento onde mora.

Jane Karla ocupa a 6ª colocação no ranking mundial em sua categoria e conquistou vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas ainda aguarda convocação para saber se irá ao Japão em 2021. Mesmo com essa dúvida burocrática, uma vez que é a melhor brasileira da atualidade, a atleta goiana se preprara como pode para as competições que virão após o fim da pandemia.

"A situação aqui na Europa está imprevisível até o momento, o número de casos do vírus só tem aumentado e com isso não sabemos quando vão acabar as restrições da quarentena e quando vamos ter nossa vida de volta ao normal novamente", comentou Jane Karla.

A atleta goiana mora em Sinta (a 30km da capital Lisboa) e treina na sala de seu apartamento, a uma distância de cinco metros do alvo, ou seja, dez vezes menor do que a utilizada nas competições. Outro fator que complica o treino é a ausência do vento, comum nas provas de campo.

Jane Karla concordou com a mudança de data dos Jogos de Tóquio para 2021 e crê que essa decisão fará com que todos os atletas consigam se preparar melhor.

"Em relação à mudança da Paralimpíada para 2021, acredito que assim vamos ter tempo para todos voltarem ao treino normal, e aqueles que ainda estão buscando vagas também vão conseguir finalizar as qualificações. Assim espero que todos nós chegaremos na Olimpíada e na Paralimpíada no nível sonhado", frisou.

Veja como Jane Karla improvisa treino dentro de casa: