Esporte Atlético x Paraná: jogo decisivo para o acesso à elite; veja escalações e tudo sobre a partida Dragão recebe concorrente direto ao acesso e mira vitória para pavimentar caminho de volta à Série A

A caminhada rumo ao acesso parecia mais tranquila e menos acidentada. Mas, tropeços na estrada foram aparecendo. A rota teve de ser revista. Dessa maneira, com erros e acertos, defeitos e virtudes, instabilidade e regularidade, o Atlético pode se aproximar nesta sexta-feira (15) do grande projeto do clube - chegar à Série A. Vencer o Paraná, no Estádio Antônio Accioly...