Esporte Atlético x Jaraguá: liderança em jogo após troca de técnicos Dragão e Gavião da Serra voltam a disputar a ponta da tabela, como no 1º turno do Estadual

Assim como no 1º turno, Atlético e Jaraguá voltam a disputar a liderança do Estadual na tarde deste sábado (29), às 16 horas, em Goiânia, no Estádio Olímpico. Líder e vice-líder estão separados por apenas dois pontos - o clube do interior soma 16, à frente do Dragão, com 14 e lamentando os dois empates seguidos, de 0 a 0, contra Crac e Anápolis. Caso o visitante vença...