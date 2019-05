Esporte Atlético volta a jogar bem e vence o Criciúma no Accioly Com gols de Mike, Pedro Raul e Nicolas, Dragão bate o Tigre, por 3 a 1, pela 4ª rodada da Série B do Brasileiro e sobe na tabela - Léo Gamalho descontou para os visitantes

Após o “pior jogo do ano” como definiu o técnico Wagner Lopes sobre a derrota para o Bragantino, o Atlético voltou a ter boa atuação e derrotou o Criciúma na noite desta sexta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly. Com gols de Mike, Pedro Raul e Nicolas, o Dragão venceu a equipe catarinense por 3 a 1, Léo Gamalho descontou para o Tigre. O duelo foi válido pela 4ª rodada da...