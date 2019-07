Esporte Atlético vai enfrentar Vasco em amistoso em São Januário Na parada para a realização da Copa América, Dragão só havia feito jogo-treino em que goleou o Aparecida por 5 a 0

Em preparação para o restante da Série B do Campeonato Brasileiro, após a parada da competição para a realização da Copa América, o Atlético vai enfrentar o Vasco em amistoso nesta quinta-feira (4/7), às 15h30, em São Januário, no Rio de Janeiro. A delegação rubro-negra viaja para a partida na véspera. Em 6º lugar na Série B, o Atlético está a 1 ponto do G4. A equi...