Esporte Atlético vai à CBF para unificar datas de concorrentes Direção do Dragão quer jogos envolvendo times na briga pelo acesso, na 37ª rodada, nos mesmos dia e horário

A duas rodadas para o fim da Série B e inconformada com o fato de o Atlético, na penúltima rodada, a abri-la com o jogo em Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas, com o Brasil, a direção atleticana deverá fazer, nesta segunda-feira (18), a última cartada na tentativa de unificar jogos decisivos da Segundona nacional: Brasil/RS x Atlético, (quinta, dia 21, às 21 horas...