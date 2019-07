Esporte Atlético vê rodada favorável e segue entre os quatro melhores da Série B Após conclusão da 10ª rodada, concorrência pelo grupo de acesso (G4) é feroz, mas Atlético se mantém entre os quatro primeiros colocados na tabela

A corrida por uma das quatro vagas na elite do futebol brasileiro já ultrapassou a barreira dos 25% do percurso para os 20 clubes postulantes. Com 10 jogos disputados, o Atlético faz campanha semelhante àquelas vitoriosas nas temporadas de 2009 e 2016, quando o objetivo foi alcançado. Após o encerramento da 10ª rodada, o Dragão está no grupo de acesso à Série A do Ca...