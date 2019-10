Esporte Atlético vê questão física como trunfo no Paraná Dragão joga pela 1ª vez, em Ponta Grossa/PR, com Operário. Técnico elogia condicionamento físico do elenco

O Atlético tem sofrido gols e cedido pontos importantes nesta Série B. O Dragão leva gols no segundo tempo, geralmente no final da partida. Isso trouxe incômodo e questionamentos quanto à condição física do time, mas o técnico Eduardo Barroca descartou queda de rendimento físico do elenco na reta decisiva do torneio. Para ele, o Atlético iniciará as “sete finais”, em nov...