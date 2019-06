Esporte Atlético usará pausa para reformar arquibancada no Accioly A intenção da diretoria atleticana é que praticamente todas as quatro alas de arquibancadas do Castelo do Dragão estejam cobertas. A previsão é de que o serviço não supere 30 dias

A pausa para a Copa América servirá para o Atlético incrementar preparação do elenco às rodadas seguintes da Série B. Ao mesmo, será utilizada, pela diretoria atleticana, na cobertura de parte da arquibancada do Estádio Antônio Accioly. O setor destinado à torcida dos times visitantes, situada na parte lateral da rua paralela à antiga Sauna do Tarzan, terá atenç...