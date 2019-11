Esporte Atlético usa semana para últimos ajustes antes da decisão na Série B Enquanto técnico aprimora lances, elenco não fala com imprensa. Direção quer evitar tumultos do extracampo

Ainda há chances de acesso à Série A, mesmo que isso já não dependa só do Atlético. Mesmo que Coritiba (63 pontos) e América/MG (61 pontos) estejam à frente, o Dragão acredita e trabalha no sentido de lutar pela vaga. Blindagem do elenco, semana cheia de trabalho e a “preparação de excelência”, como o técnico Eduardo Barroca disse, após o 2 a 2 em Pelotas/RS, contra o Brasil...