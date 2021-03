Esporte Atlético usa 'pré-temporada' forçada para trabalhar parte física e tática

O Atlético-GO só volta a jogar pelo Goianão 2021 no dia 1º de abril, em Itumbiara, diante do time local. Com duas semanas de paralisação dos jogos de futebol em Goiás, o elenco atleticano procura tirar proveito da pausa. Nesse período, após sequência de partidas sem tempo para treinos desde o início de 2021, os jogadores procuram ganhar em aspectos como resistência, p...