Esporte Atlético terá de apressar contratação de zagueiro A intenção é acelerar as negociações para dar à comissão técnica opção para a posição, após saída de Douglas

Depois de atuar em apenas três jogos desde que foi contratado, no início do ano, o zagueiro Douglas acertou a saída do Atlético, nesta terça-feira (4). Douglas, de 1,90m e 24 anos, veio do Red Bull Brasil (SP), não convenceu e aceitou o acordo para deixar o clube. A rescisão de contrato abrirá vaga para a contratação de um ou dois zagueiros, segundo o presidente do A...