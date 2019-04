Esporte Atlético tem três desfalques para a partida de ida da final do Goianão Antes de iniciar a decisão estadual, o Dragão faz jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Santos

Apesar de ter força máxima para o jogo contra o Santos, quinta-feira (11), pela Copa do Brasil, o Atlético não terá três jogadores para a primeira partida da final do Campeonato Goiano, no domingo (14), no Estádio Olímpico. O Dragão tem desfalques em todos os setores. No ataque, Pedro Raul está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, motivo que também...