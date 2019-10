Esporte Atlético tem rota de paranaenses à vista na Série B Dragão faz 2 jogos decisivos, com times do Paraná, em menos de uma semana. Operário/PR é o primeiro, sexta

Uma parte do futuro do Atlético, na Série B, vai ter desdobramentos, em menos de uma semana, contra adversários do futebol paranaense. Serão dois desafios à frente que o Dragão terá para voltar a vencer na competição e ficar em boa posição na disputa pelo acesso à Série A. O primeiro deles é sexta-feira, diante do Operário, às 20h30, em Ponta Grossa (PR), onde o time atl...