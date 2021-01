Esporte Atlético tem dois desfalques por Covid-19 para jogo contra o Botafogo Equipe goiana entra em campo contra o clube carioca na tarde desta quarta-feira (20), no Rio, às 17 horas

O Atlético-GO terá dois desfalques para o jogo da tarde desta quarta-feira (20), diante do Botafogo, no Rio, às 17 horas. Dois jogadores, entre os 19 relacionados pela comissão técnica à partida, testaram positivo nos exames RT-PCR para a Covid-19. Sem dar maiores detalhes, o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou os casos e se limitou a dizer que es...