Esporte Atlético segue atento ao mercado e busca reforços Direção do Atlético espera concluir negociações para reforçar elenco para Série B. Grupo possui 28 atletas

À espera da chegada do zagueiro Nathan, de 22 anos, liberado pela Ponte Preta e que encaminhou acerto com o Atlético no meio da semana passada, o Dragão entra nesta segunda-feira (1º de julho), na penúltima semana de intertemporada antes da volta do time aos jogos da Série B. O primeiro compromisso atleticano, na competição nacional, será o clássico diante do Vila Nova, n...