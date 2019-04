Esporte Atlético se prepara para duelo histórico contra Santos Dragão enfrenta Santos, de técnico argentino, em jogo de ida do torneio. Partida é especial e referência para o rubro-negro na temporada

Enfrentar o Santos, do técnico argentino Jorge Sampaoli, é algo que o Atlético vê como desafio quinta-feira, às 19h15, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão quer passar de fase na Copa do Brasil e mostrar que o bom futebol apresentado até agora pode ser repetido diante de rivais e técnicos fortes e experientes, como Sampaoli, campeão da Copa América pelo Chile (2015) e ...