Esporte Atlético quer ampliar sequência positiva em casa Vitorioso na abertura, Atlético fará 1ª partida após título, no Antônio Accioly, onde não perde há 11 confrontos

Equipe que obteve uma das vitórias mais elásticas na rodada de abertura na Série B do Brasileiro - 3 a 1 sobre o São Bento, fora, em Sorocaba (SP) -, o Atlético buscará emplacar mais outro triunfo no torneio, na primeira partida em casa. Será nesta sexta-feira, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, contra o Coritiba, que estreará nesta segunda-feira (29), diante da Ponte...