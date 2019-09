Esporte Atlético prorroga contrato com camisa 10, que fica no clube até 2021 Antes com vínculo até o fim de 2020, o meia teve esse período aumentado em um ano

O meia Jorginho, camisa 10 do Atlético, é jogador do clube até 2021. Foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) a prorrogação de contrato com o jogador, que teve também aumento salarial. Antes com vínculo até o fim de 2020, o meia teve esse período aumentado em um ano. Jorginho está no Atlético desde 2015. Em duas oportunidades, o jogador saiu d...