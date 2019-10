Esporte Atlético promete definir técnico antes de jogo no interior paulista Após demitir Wagner Lopes, presidente do Dragão não quer mais do que uma partida sob comando interino

Depois de perder uma colocação na tabela da Série B, o Atlético busca novo treinador para substituir Wagner Lopes, demitido neste sábado (12). Presidente do clube, Adson Batista disse ter nomes em mente, mas afirmou, neste sábado à noite, que não começou nenhuma negociação oficial. No jogo de amanhã, contra a Ponte Preta, no estádio Antônio Accioly, às 20 horas, o ti...