Atlético perde para São Paulo no Antônio Accioly

O Atlético foi derrotado pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira (14), por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. O gol da vitória tricolor foi marcado por Pagé, no segundo tempo da partida. Com a derrota, o Dragão terá de vencer em São Paulo por dois gols de diferença para avançar às quartas de fin...