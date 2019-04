Esporte Atlético perde para o Santos e está eliminado da Copa do Brasil Dragão não é páreo para Peixe, perde por 3 a 0, e volta foco para final do Goianão

O Atlético passa a se preocupar, nos próximos dias, única e exclusivamente com a final do Campeonato Goiano, em que decide título com o Goiás em dois jogos e no qual busca título que não ganha desde 2014. Isso porque, nesta quinta-feira (11), na reabertura da Vila o Dragão, foi eliminado na 3ª fase da Copa do Brasil. O Atlético perdeu chances de gols - acertou uma bol...