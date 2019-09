Esporte Atlético obtém equilíbrio e quer ampliar sequência na Série B Dragão melhora defensiva após derrota para o Bragantino no 1º turno e quer encostar no líder

No dia 10 de maio, o Atlético foi a Bragança Paulista (SP), perdeu de 3 a 0 do Bragantino e teve atuação questionada naquele revés, pelo baixo nível mostrado. Era 3ª rodada da Série B. Foi uma derrota doída, do Dragão, na competição. Com altos e baixos, desde então o time nunca mais levou tantos gols num mesmo jogo. O melhor é que, nas últimas seis rodadas, caiu considerav...