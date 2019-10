Esporte Atlético negocia com ex-atacante do Goiás Aylon, que atuou no clube esmeraldino em 2017, é alvo do Dragão. Prazo para inscrição de novos jogadores, na Série B, termina na segunda-feira (7)

O Atlético negocia a contratação do atacante Aylon, de 27 anos, que defende a Chapecoense. O jogador foi revelado pelo Internacional e emprestado, em 2017, para o Goiás. Em 41 jogos pelo clube esmeraldino, marcou sete gols. A diretoria do Atlético não confirmou o acerto por ainda faltar detalhes para assinatura do contrato. O vínculo do empréstimo será até o ...