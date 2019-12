Esporte Atlético Nacional cobra o Palmeiras na Fifa por dívida com colombiano Borja Borja se destacou na Copa Libertadores de 2016, quando foi campeão pelo Atlético Nacional

O presidente do Atlético Nacional, Juan David Pérez, usou as redes sociais nesta quinta-feira para afirmar que o Palmeiras não pagou a parcela referente à contratação do atacante colombiano Miguel Borja e que, por isso, pretende acionar a Fifa. "O tema de Miguel Ángel Borja permanece o mesmo. Não recebemos o pagamento no prazo estabelecido e ele já levamos o pedido à...