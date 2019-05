Esporte Atlético não vai disputar a Copa Verde 2019 Presidente Adson Batista explicou que elenco reduzido e falta de retorno financeiro são dois motivos que impossibilitam participação rubro-negra na edição deste ano

A diretoria do Atlético decidiu, na tarde desta segunda-feira (20), que não participará da Copa Verde 2019. Como o Dragão tem um elenco reduzido, tanto no profissional quanto na base, o presidente do clube, Adson Batista, analisou como inviável, nesse momento, aceitar o convite para jogar o torneio regional, prevista para iniciar em agosto, mas sem datas oficializadas. O dirigente diss...